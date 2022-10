07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Suri Tunes

16:00 EFL: Cardiff City vs Blackburn Rovers

17:50 Puppy Dog Palss

18:10 Doc.: River Monsters

19:00 ATV Nieuws

19:45 Anger Management

20:15 The Long Game: Bigger Than Than Basketball

21:15 Programma: Natio Weekly

22:00 Lego Masters Australia

23:00 Tv Film: Blonde

01:50 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)