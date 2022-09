MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022(ATV KN.12.1)

07:00 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:05 Fitness:Zumba Toning

08:37 Ducktales

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (herh.)

09:35 Sranan Tori (herh.)

10:00 TV Film:Dodgeball

11:40 Johnny Test

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middag Film:Bee Movie

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

14:51 United Shades of America

15:40 Kinderfilm:Chip ‘N Dale Rescue Rangers

17:20 Gado Wortoe Taki so en leri so (les.70)

18:00 ATV Nieuws

18:55 Guys Ranch Kitchen

19:30 The Wonder Years

20:00 Onder De Loep (Herh.)

21:00 ATV Sports

22:00 Blood Sisters

23:05 P-Valley

23:55 Herh.ATV Nieuws

00:30 A Million Little Things

01:15 Tv Film:Deep In It

02:55 Tv Film:Don’t Make Me Go

04:50 Mighty Trains

05:40 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)