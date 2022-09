DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022(ATV KN.12.2)

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

13:45:00 UEFA Conference League: Villarreal vs Lech PoznaƄ

16:00:00 UEFA Conference League: West Ham United vs FCSB

18:10:00 Shaun T – Insanity Max Out Strength

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 NPR Music Tiny Desk Concert – Jonas Brothers

20:00:00 Whazzz Up???

21:35:00 Travelers

22:25:00 Pretty Little Liars: Original Sin

23:20:00 Movie: 9 Bullets

1:00:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN