7:00:00 Al Jazeera Nieuws

15:00:00 Suri Tunes

16:00:00 Doc.: Bridge Over Trouble Water

18:00:00 Gabbys Dollhouse

19:00:00 ATV Nieuws ( Herh.)

19:40:00 BobHearts Abishola

20:10:00 The Upshaws

20:40:00 How Its Made dream Cars – Bentley Mulsanne

21:10:00 Arrow

22:00:00 The Cleaning Lady

22:45:00 Ambitions

23:30:00 Tv.Film :Last Seen Alive

1:10:00 Aljazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN