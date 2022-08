07:00 Aljazeera Nieuws

13:00 Naomi Osaka

14:30 Suri Tunes

15:45 EPL: Southampton vs Chelsea

17:45 NPR Music Tiny Desk Concert Sara Watkins

18:00 River Monsters

18:42 Andi Mack

19:10 ATV Nieuws

19:50 Anger Management

20:15 The Long Game: Bigger Than Baskeball

21:05 Natio Weekly

22:00 Lego Masters UK

22:50 Tv.film: Harlem Nights

(Wijzigingen Voorbehouden)