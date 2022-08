07:00 Aljazeera Nieuws

13:30 Sport:Voetbal:Serie A: Monza vs Udinese

15:30 Whazzz Up?

16:30 Suri Tunes

17:20 Walker

18:05 Strange Evidence

19:00 ATV Nieuws

19:50 Batman

20:20 Entertainment: Armin van Buuren “live” at EDC Mexico

21:45 Tv.film: Anything Possible (2022)

23:25 Westworld

(Wijzigingen Voorbehouden)