07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Suri Tunes

15:00 Doc.: Expedition Deep Ocean

15:45 EFL Cup: Bolton Wanderers vs Aston Villa

17:35 He-Man and the Master of the Universe

18:10 River Monsters

19:00 ATV Nieuws

19:35 Anger Management

20:00 Guns n Roses in NY

21:00 Natio Weekly (afl.17)

21:45 Lego Masters UK

22:40 Tv.film: No Way Out

00:10 Aljazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)