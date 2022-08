07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Whazzz Up ??? (HERH.)

14:45 Suri Tunes

15:30 *BundesLiga: Borussia M’gladbach vs Hertha BSC “Live”

17:30 Doc.: Spy in The Wild

18:30 Walker

19:10 ATV Nieuws

19:45 Entertainment: Bee Gees One Night Only

21:35 Batman

22:05 Tv Film: Bang Rajan

00:05 Westworld

01:05 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)