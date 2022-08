07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Suri Tunes

16:00 UEFA Women’s Champions League: Real Madrid vs Sturm Graz

18:00 Doc.:A Perfect Planet

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert:Kingfish

20:00 Whazzz Up ???

21:00 Travelers

22:00 They Call Me Magic

23:00 Tv Film: Cliffhanger

00:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)