07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Suri Tunes

16:00 Sport:Voetbal:EFL Championship: Sheffield United x Sunderland

17:50 Dolphin Reef

19:15 ATV Nieuws

19:55 UB40 Featuring Ali Cambell and Astro “Live” Reggae Rotterdam

21:25 Strange Evidence

22:15 The Cleaning Lady

23:20 Tv.film: Kiss the Girls 1997)

(Wijzigingen Voorbehouden)