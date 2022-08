Woensdag 17 Augustus 2022 (KN.12.1)

07:00 BBC Nieuws

07:32 Steven Reyme Ministries

08:03 Fitness: Shaun T Tabata Power

08:37 All Hail King Julien

09:011 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:32 Kim’s Convenience

10:01 Tv.film: Everything, Everything (2017)

11:43 NPR Music Tiny Desk Concert: Coldplay

12:02 BBC Nieuws

12:35 Middag-film: Minions: The Rise of Gru (2022) (animated)

14:05 Super Hit Video: Super Pop Clips

15:00 Walking Britain’s Lost Railways

15:50 Focus

16:15 Meerkat: Manor Rise of the Dynasty

17:00 In Gesprek Met: ……….

18:00 ATV Nieuws

18:45 This Old House

19:18 Soeng Ngie’s Keukengheimen: Kippenpoot

19:45 15 Minuten met Brando

20:05 Fish Finder

20:37 Mr. Mayor

21:05 Tap a bnkstel: ……….

22:12 Star Trek: Strange New Worlds

23:03 Halo

23:57 ATV Nieuws

00:32 Naomi

01:15 Tv.film: Knock Knock (2015)

02:55 Tv.film: Emergency (2022)

04:41 The UnXplained

05:30 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)