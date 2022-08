Zondag 14 Augustus 2022 (KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Sport:Voetbal:Eredivisie: Ajax vs Groningen

12:30 Sport:English Premier League: Chelsea vs Totenham Hotspur

14:30 Sport:Voetbal:SVB 1e Divisie Competitie: Robinhood – Notch

16:30 Sport:Voetbal:SVB 1e Divisie Competitie: Voorwaarts – IMT

18:30 2 Broke Girls (seas.02 / afl.24) (21:42 min.) (nle-se.)

19:00 Tv.film: Skiptrace (2016)

20:45 Kung Fu

21:35 Obi-Wan Kenobi

22:15 Tv.film: Ocean’s Eleven (2001)

00:15 The Haunting of Hill House

(Wijzigingen Voorbehouden)