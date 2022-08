ATV KN.12.2 Zaterdag 13 Augustus 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

08:30 *EPL: Aston Villa vs Everton

10:30 *BundesLiga: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg

13:30 *Serie A: AC Milan vs Udinese

16:00 *Ligue 1: PSG vs Montpellier

18:00 Entertainment: Cirque du Soleil – 60 Minute Special 6

19:00 *SVB 1e Divisie Competitie: ROBINHOOD – NOTCH

21:00 ATV Nieuws

21:40 Legacies

22:25 The Flash

23:10 Impossible Engineering

23:55 Tv.film: Carter

02:35 Scandal US

04:55 Aljazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)