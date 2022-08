ATV KN.12.2 Zaterdag 6 Augustus 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

08:30 *EPL: Fulham vs Liverpool

10:35 *SVB 1e Divisie Competitie: Inter Wanica – Robinhood (Herh.)

13:30 *BundesLiga: Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

16:30 How It’s Made

17:00 Kinderfilm: Genocidal Organ

19:00 *SVB 1e Divisie Competitie: SNL – IMT

19:00 ATV Nieuws

19:45 Legacies

20:30 The Flash

21:20 Impossible Engineering

22:10 Tv.film: Honor Society

23:50 Scandal US

01:15 Aljazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)