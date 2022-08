07:00 Aljazeera Nieuws

17:00 Suri Tunes

18:00 Doc.:Seven Worlds One Planet

19:00 ATV Nieuws

19:40 NPR Tiny Music Desk Concert The Roots

20:00 Whazzz Up ???

21:00 Travelers

22:00 They call me magic

23:00 Tv Film: Killer Kate

00:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)