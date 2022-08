07:00 Aljazeera Nieuws

16:45 Suri Tunes

17:50 Batwoman

19:00 ATV Nieuws

19:35 Deep Fried Dynasty (herh.)

20:10 Programma: Kwaku Zomerfestival (afl.03)

21:00 New Amsterdam

21:45 Moon Knight (herh.)

22:30 Chicago Fire

23:15 Tv Film: The Legend of Gringko

01:10 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)