07:00 Aljazeera Nieuws

08:30 Red Bull Signature Series

10:00 Mister Supranational 2022

13:30 Kinderfilm: Rumble

16:00 Sport:Voetbal:UEFA Women’s EURO 2022: Sweden vs Portugal

18:05 Ms.Marvel

19:00 Sport:Voetbal:SVB 1e Divisie Competitie: Robinhood – Transvaal

20:45 Obi-Wan Kenobi

21:30 2 Broke Girls

22:00 Kung Fu

22:45 Tv.film: Green Ghost and the Masters of the Stone

00:10 The Haunting of Hill House

(Wijzigingen Voorbehouden)