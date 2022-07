ATV (KN.12.2) – ZONDAG 03 JULI 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

11:00 Sport: F1: Great Brittain Grandprix 2022

12:55 Documentaire: Six Dreams

14:00 FIBA World Cup Americas Qualifiers 2023: Puerto Rico vs. United States

16:00 Documentaire: How It’s Made

16:30 Kinderfilm: Lupin the Third: The Columbus Files

18:05 Ms.Marvel

19:00 SVB 1e Divisie Competitie: Robinhood – Broki

20:45 Obi-Wan Kenobi

21:25 2 Broke Girls

21:50 WWE Smackdown

22:45 Tv.film: Outlaw King

00:45 The Haunting of Hill House

(Wijzigingen Voorbehouden)