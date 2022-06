7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:55:00 Suri Tunes

15:55:00 Lol Surprise The Movie

16:50:00 Wizards Tales Of Arcadia

17:20:00 Doc.: River Monsters

18:50:00 Programma: Natio Under-20 (afl.2)

19:00:00 CONCACAF U-20 Championship: Suriname vs Haiti

21:10:00 ATV Nieuws ( Herh.)

21:50:00 Natio Weekly

22:35:00 Tv.Film : Pain & Gain

0:45:00 Tv.Film : Ransom

2:50:00 Aljazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN