7:00:00 *Al Jazeera Nieuws

15:00:00 *Suri Tunes

16:00:00 *Tekenfilm : The Bad Guys

18:00:00 *WWE RAW ( afl.1515 ) (Herh.)

19:00:00 *ATV Nieuws ( Herh.)

19:40:00 *Doc.: Our Great National Park

20:35:00 *Andi Mack

21:00:00 *Swamp Thing

21:45:00 *Unbelievable

22:35:00 *One of us is lying

23:25:00 *Tv.Film : Warriors Two

1:00:00 *Tv.Film : The Wrong Missy

2:35:00 *ALJAZEERA Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN