ATV KN.12.1 – WOENSDAG 08 JUNI 2022

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:15 Shaun T – Insanity Max Out Power

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:35 Kim’s Convenience

10:00 Tv.Film: Guess Who’s Coming To Dinner

12:00 BBC Nieuws

12:35 Kinderfilm: Turbo

14:15 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Walking Britains Lost Railways

15:50 Progr. CDS-Focus

16:15 Tiny World

17:00 IN GESPREK MET…

18:00 ATV Nieuws

18:50 The World’s Most Amazing Vacation Rentals

19:30 XTreme Waterparks

20:00 Youth Outreach

20:35 Mr. Mayor

21:10 Zoo

22:00 Star Trek Discovery

22:45 Yellowstone

23:35 ATV Nieuws

00:10 Gordon Ramsay Uncharted

00:55 Tv. Film: Angie Lost Girls

02:45 Tv. Film: Eraser Reborn

04:30 The UnXplained

05:12 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)