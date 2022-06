ATV KN.12.2 Zaterdag 4 Juni 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE: Hongarije vs Engeland

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE: Italie vs Duitsland

17:45 Six Dreams

19:00 *Voorbeschowing : Suriname vs Jamaica “LIVE”

20:00 *CONCACAF NATIONS LEAGUE: Suriname vs Jamaica

22:00 ATV NIEUWS (Herh.)

22:35 Focus

23:00 *CONCACAF NATIONS LEAGUE: El Salvador vs Grenada

01:00 Legacies

01:45 WWE Raw

02:45 The Flash

03:30 Scandal

05:00 Tv.film: Fortress 2 – Snipers Eye

06:30 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)