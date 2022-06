PROGRAMMA OVERZICHT (ATV KN.12.2 ) donderdag 2 juni 2022

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

15:00:00 Suri Tune

16:00:00 CONCACAF NATIONS LEAGUE: FRENCH GUIANA VS GUATEMALA

18:05:00 WWE Smackdown (Herh.)

19:05:00 ATV NIEUWS ( HERH. )

19:45:00 Progr. CDS: FOCUS

20:05:00 Whazzz Up??

21:05:00 Doc.: Wildest Islands Of Indonesia

21:05:00 The Last Dance

23:00:00 TV.FILM : X

0:50:00 TV.FILM : They Live in the Grey

2:55:00 Aljazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN