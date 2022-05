ATV KN.12.1 Dinsdag 24 Mei 2022

07:00 BBC Nieuws

07:30 Steven Reyme Ministries

08:05 Fitness Zumba Sculpt & Tone

09:00 ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

09:35 ATV Sports (Herh.)

10:30 Tv Film: The Valet

12:40 The Rubing Health Foundation (HERH.)

12:50 Kinderfilm: Chip’n Dale Rescue Rangers

14:30 Super Hit Video: Super Intro Clips

15:25 Marcus Wareing’s Tales from a Kitchen Garden

16:00 Onder De Loep (Herh.)

17:05 Doc.: The Alaska Triangle

18:00 ATV Nieuws

19:00 All American

20:00 This Is Us

21:00 Monetair Beleid Centrale Bank Suriname Financien Actueel (1)

21:20 Fault Lines – Donald Trump

22:00 Infomercial: Oil and Gas Overview (afl.04)

22:25 Tyler Perry’s Sistas

23:10 Lupin

00:00 ATV Nieuws

00:35 Savage Builds

01:20 Tv.film: Dark Cloud

02:45 Tv.film: Ichi The Killer

04:55 Railroad Alaska

05:40 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)