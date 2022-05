TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

vrijdag 13 mei 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

13:00 Suri Tunes

15:45 English League Championship : LUTON TOWN VS HUDDERSFIELD TOWN (LIVE )

17:50 Whazzz Up???

19:00 ATV Nieuws

19:35 Progr. CDS: FOCUS

20:00 Doc.:Spy in the Wild

21:00 Hidden

22:00 Tv Film:Kimi

23:35 The X-Files (Herh.)

00:25 Homeland

01:15 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)