DONDERDAG 28 APRIL 2022(ATV KN 12.1)

donderdag 28 april 2022

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:00 Fitness:Insanity Insane ABS

08:35 BBC Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (HERH.)

09:30 Davids’s Been Here Suriname (afl.10)

09:55 TV Film: Happy Gilmore

11:30 Bunk’D

12:00 BBC Nieuws

12:35 Kinderfilm: Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl

14:10 Super Hit Video Classics

15:05 Spaces Deepest Secrets

16:00 Walking The America’s

16:50 Sranan Tori: 1 en 1 is 3:

17:20 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:50 Hudson And Rex

19:35 NPR Music Tiny Desk Home Concert – Nicki Nicole

20:00 IN GESPREK met

21:00 ATV Sports

22:00 A Million Little Things )

22:45 FBI Most Wanted

23:30 Herh.ATV Nieuws

00:05 Queen of the South

00:50 TV Film: Furioza es)

03:10 TV Film: Madelines

04:30 Documentaire: Africa’s Hunters

05:20 BBC Nieuws

