Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

maandag 25 april 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Stargirl

15:00 Suri Tunes

16:00 EPL: Crystal Palace vs Leeds United

18:00 Tropical Beauties Suriname (afl.05) (Herh.)

19:00 ATV Nieuws

19:35 Nailed It (HERH.)

20:15 New Amsterdam

21:05 Naomi (HERH.)

21:50 Chicago Fire

22:35 Tv.Film: The Rescue

00:48 Aljazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)