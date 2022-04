07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Suri Tunes

16:00 Sport:Voetbal:UEFA Champions League: Manchester City FC vs Atl├ętico Madrid

18:00 WWE Raw

19:00 ATV Nieuws

20:00 Sport:Volleybal Play-offs (Game.05): Yellow Birds vs Yelico

21:30 Focus

22:00 The Neighborhood

22:20 The Pact

23:20 Tv.film: The Outfit (2022)

(Wijzigingen Voorbehouden)