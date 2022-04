07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Suri Tunes

16:00 UEFA Champions League: Real Madrid CF vs. Chelsea FC

18:00 Focus

18:25 Voorbeschouwing: Suriname vs Antigua and Barbuda

19:00 CONCACAF Women’s World Cup Qualifiers: Suriname vs Antigua and Barbuda

21:00 ATV Nieuws

21:40 Anger Management

22:00 Inventing Anna

23:15 BattleBots

00:45 Tv.film: Hunter Killer

03:00 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)