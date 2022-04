ATV KN.12.2 Zondag 10 April 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

10:00 English Premier League Soccer: Brentford vs. West Ham United

12:30 English Premier League Soccer: Manchester City vs. Liverpool

15:00 BundesLiga: Bochum vs. Bayer 04 Leverkusen

17:00 2 Broke Girls

17:30 Tap A Bankstel met ……………(HERH.)

19:00 SVB 1e Divisie: Robinhood vs. Inter Moengo Tapoe

21:00 Tropical Beauties Suriname (afl.03)

22:00 WWE Smackdown (afl.1181)

22:55 Tv.film: American Underdog

00:50 Midnight Mass

02:00 Formule 1 – Australian GP

04:00 Al Jazeera Nieuws