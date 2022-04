07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Suri Tunes

15:00 Whazzz Up ?

16:00 Sport:Voetbal:LaLiga: Sevilla FC vs Granada CF

18:00 Walker

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

19:55 Voorbeschouwing: Puerto Rico vs Suriname

20:30 Sport:Voetbal:CONCACAF Women’s World Cup Qualifiers: Puerto Rico vs Suriname

22:30 Tv.film: The Contractor (2022)

00:15 Homeland

(Wijzigingen Voorbehouden)