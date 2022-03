ATV KN.12.2 Zaterdag 19 Maart 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 EPL: Aston Villa vs Arsenal

11:45 Programma: Inside Natio (afl.04)

12:15 LaLiga: Elche vs Valanecia

14:30 BundesLiga: Bayern Munich vs Union Berlin

16:25 Puppy Dog Pals

17:00 LaLiga: Roya vs Atletico Madrid

19:00 SVB 1e Divisie: Bintang Lahir – Transvaal

20:45 ATV Nieuws

21:20 Focus

21:45 Legacies

22:35 WWE Raw (afl.1503)

23:20 Superman and Lois

00:05 Tv.film: Teenage Vampire

01:30 Shameless (US)

02:13 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)