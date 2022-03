ATV KN.12.1 Dinsdag 8 Maart 2022

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: Shaun T- Cardio Power Resis

09:00 ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

09:30 ATV Sports (Herh.)

10:30 Tv.film: Quick

12:00 BBC Nieuws

12:35 The Rubing Health Foundation

12:45 Kinderfilm: A Mouse Tale

14:20 Super Hit Video: Super Intro Clips

15:20 The Dragon Prince

16:00 Onder De Loep (Herh.)

17:05 On Pointe (ballet)

18:00 ATV Nieuws

18:45 All American

19:35 Rosita E Kruderi (afl.05)

20:20 Raising Dion

21:10 Evil

22:05 Tyler Perry’s Ruthless

22:55 Power Book II: Ghost (HERH.)

00:10 ATV Nieuws

00:45 One Strang Rock

01:35 Tv.film: No Exit

03:10 Tv.film: Raging Fire

05:20 Texas Metal (Herh.)

06:03 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)