Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

maandag 14 februari 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 Stargirl

18:30 Avatar – The Legend of Korra

19:00 ATV Nieuws

19:35 Foodtastic

20:30 Chicago Med.

21:15 HAWKEYE

22:00 Station 19

22:55 VALENTINE movie: The VOW

01:05 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)