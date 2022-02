Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zondag 13 februari 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Ligue 1: Lyon vs. Nice

11:00 EPL: Burnley vs. Liverpool

13:30 EPL: Leicester City vs. West Ham United

16:30 The Masked Singer

17:15 Teen Titans Go

17:30 De Gordon tegen Dino show

18:25 Tv.film: The Starling

20:10 2 Broke Girls

20:35 Made in a Day

21:00 WWE Smackdown

22:00 The Underground Railroad

23:00 Black History Month Movie: Pele

(Wijzigingen Voorbehouden)