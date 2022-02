07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Smackdown (Herh.)

18:30 The Lion Guard

19:00 ATV Nieuws

19:40 Progr. CDS: FOCUS

20:05 Bob Hearts Abishola (Herh.)

20:25 Doc.:Unreported World – Mexico’s Deadly CocaCola Addiction

21:00 Manifest

21:50 Them

22:25 Tv.film: 42-The True Story of an American Legend

00:33 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)