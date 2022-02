MAANDAG 7 FEBRUARI 2022(ATV CH.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

maandag 7 februari 2022

07:00 BBC Nieuws

07:30 De Roep van de Bruidegom

08:00 Shaun T – Insanity Friday Round 2

08:40 BBC Nieuws

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

09:30 Alpha and Omega 2

10:15 Tv Film: Secret Society of Second Born Royals

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middag Film: The Help

15:05 Super Hit Video: Super Pop Clips

16:00 Kinderfilm: Bambi 1

17:20 Gado Wortoe Taki So en Bijbel Wortoe Leri Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:50 Marlon

19:15 One Day at a Time

20:00 Onder De Loep

21:05 ATV Sports

22:05 Queen Sugar

22:50 L.A.’s Finest

23:45 ATV Nieuws

00:20 Street Food

00:55 Tv.film: Trapped by My Sugar Daddy

02:20 Tv.film: 3 Days to Kill

04:25 Frontline : Battle for Hong Kong

05:20 CNN Nieuws