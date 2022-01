Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

woensdag 26 januari 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Raw

18:30 Animaniacs

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

20:00 The Neighborhood

20:25 Mega Machines

21:10 In Gesprek Met:

22:00 You

22:55 Stay Close

23:45 Tv.film: Ray Donovan : The Movie

(Wijzigingen Voorbehouden)