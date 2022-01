07:00 Aljazeera Nieuws

10:00 LaLiga: Elche CF vs Villarreal

12:00 Serie A: Venezia vs Empoli

15:30 Supercopa De Espana : Ath.Bilbao vs Real Madrid

16:30 The Masked Singer

17:15 De Gordon tegen Dino Show

18:20 America’s Got Talent

19:47 2 Broke Girls

20:10 The World’s Most Amazing Vacation Rentals

21:00 WWE Smackdown

21:50 The Underground Railroad

23:01 Tv.film: Desperado

00:46 Alice in Borderland

(Wijzigingen Voorbehouden)