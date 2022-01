ZONDAG 9 JANUARI 2022(ATV CH.12.1)

Tijd Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zondag 9 januari 2022

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 The Owl House

08:35 Final Space

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:35 Power Players

10:00 Wayata vs Osseo Section Girls High School Volleyball

11:25 Car Masters – Rust to Riches

12:00 Fish Finder:Wolf lessons in Suriname (herh.)

12:35 Formula 1 Drive to Survive

13:15 Monster Jam NRG Stadium

14:00 Maranatha Ministries

14:30 High School Musical: The Musical – The Series

15:00 Fire Masters

15:45 All Hail King Julien

16:40 Fresh Off The Boat

17:05 Warehouse 13

18:00 Doc.:People and Power – Killing Whales

18:40 CHERLY’S INSPIRATIONS (AFL.53)

19:00 Doc.:China

20:10 Welcome to Earth

21:00 Entm.:NPR Music Tiny Desk Concert Alicia Keys

21:30 Suriname Pavilion TV Show

22:25 Tv.Film:About Time

00:30 Tv.Film:Fist of Dragon

02:00 Unforgotten

02:50 Tv.Film:Im Flash

04:25 Tv.Film:Reefa

06:05 Magnum P.I.

06:50 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)