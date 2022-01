Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

dinsdag 4 januari 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 River Monsters

18:20 Elena of Avalor

18:45 Teen Titans Go

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

20:00 Anger Management

20:25 Private Eyes

21:15 America’s Top Dog

22:00 Tv.film: The Bay of Silence

23:35 Tv.film: The Hating Game

01:17 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)