Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zaterdag 25 december 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Christmas Cookie Challenge

17:20 Tv.film: Reba McEntires Christmas in Tune

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

20:05 Superman and Lois

21:00 WWE Raw (afl.1491)

21:55 ENTERT.: VERZUZ: Keith Sweat vs Bobby Brown

23:45 Tv.film: See You Next Christmas

01:25 Shameless (US)

03:14 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)