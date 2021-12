Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

vrijdag 17 december 2021

07:00 Al Jazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:25 Walker

18:10 An Elfs Story: The Elf on the Self

18:40 The Suriname Pavilion TV Show

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

20:00 ATV 10 Jolly Days of Christmas

21:00 40 Jaar TELESUR

21:10 Holiday Baking Championships

22:00 Tv.film: Merry Liddle Christmas Baby

23:25 The X-Files

00:10 Ray Donovan

01:00 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)