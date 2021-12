Zondag 12 December 2021 (KN.12.1)

7:00:00 BBC Nieuws

7:37:00 Steven Reyme Ministries

8:10:00 The Owl House

8:36:00 Final Space

9:00:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

9:36:00 Infomercial: 40 Jaar Telesur

9:46:00 Power Players

10:11:00 UFC Ultimate Knockouts

11:26:00 Car Masters: Rust to Riches

12:07:00 Women’s Physique Olympia Contest

12:41:00 Formula 1: Drive to Survive

13:15:00 Billiards

14:05:00 Maranatha Ministries

14:35:00 High School Musical: The Musical: The Series

15:15:00 Fire Masters

16:00:00 All Hail King Julien

16:30:00 Infomercial: UNICEF 75 Jaar

17:00:00 Warehouse

18:00:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:41:00 Cherly’s Inspirations

19:00:00 The Great Master Craftsmen

19:50:00 Unknown Amazon with Pedro Andrade

20:45:00 Suriname Pavilion TV Show

21:36:00 Tv.film: A Cinderella Story Christmas Wish (2019)

23:09:00 Tv.film: Christmas Evil (1980)

00:49:00 Unforgotten

01:35:00 Tv.film: Bad Santa 2 (2016)

03:10:00 Magnum P.I.

03:54:00 Documentaire: Dolphin Reef

05:11:00 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)