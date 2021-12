ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT ATV (KN.12.1) zaterdag 11 december 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Logos International

7:31:00 Hilda

9:00:00 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh.)

9:30:00 MasterChef Australia

10:25:00 kinderfilm : The Black Cauldron

12:00:00 40 Jaar TELESUR

12:10:00 BBC Nieuws

12:35:00 Building Off the Grid

13:15:00 Most Dangerous Ways To School : PERU

14:05:00 FINAL SPACE

14:30:00 Tiny World

15:00:00 De Levende Steen Gemeente

15:30:00 Cherly’s Inspirations (Herh.)

16:00:00 The Great British Bake Off

17:00:00 UNICEF 75 YEAR

17:25:00 SZF Magazine (Herh.)

18:00:00 ATV Nieuws

18:50:00 THE GREAT MASTER CRAFTMAN

19:50:00 Sranan Torie 1 EN 1 IS 3 EXAMENKLAS

20:15:00 Kerst EP

21:10:00 The Rubing Health Foundation

21:30:00 Mixed- ish

22:00:00 Outer Banks

22:55:00 Tv Film: The Last Duel

1:35:00 ATV Nieuws (Herh.)

2:15:00 This Is Us

2:55:00 Tv Film: Detective Chinatown 3

5:15:00 New Amsterdam

6:00:00 BBC Nieuws

7:25:00 —-Volkslied

