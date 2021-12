MAANDAG 6 DECEMBER 2021 (KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1 maandag 6 december 2021

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Roep van de Bruidegom

8:00:00 Fitness: HOME WORKOUT FOR BEGINNERS ACTIEVABLE LOW IMPACT RESULTS

8:30:00 VENEZUELA NIEUWS

9:00:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (Herh.)

9:35:00 YOUNG JUSTICE

10:00:00 Tv Film: Christmas at Holly Lodge

11:30:00 CARMEN SANDIEGO

12:00:00 BBC Nieuws

12:20:00 Progr. CDS-Stop Geweld Tegen Vrouwen

12:35:00 TV Film : Elfette Saves Christmas

14:15:00 Super Hit Pop

15:10:00 TEKENFilm: Klaus

17:15:00 Gado Wortoe Leri Wi So en Taki So

18:00:00 ATV Nieuws

18:50:00 Marlon

19:15:00 One Day At A Time

20:00:00 Onder De Loep

21:10:00 ATV Sports

22:10:00 Queen Sugar

22:55:00 L.A.’s Finest

23:45:00 ATV Nieuws (Herh.)

0:20:00 Street Food

0:55:00 Tv Film: Lady of the Manor

2:35:00 Tv Film: One Shot

4:15:00 Frontline:

5:10:00 BBC Nieuws

5:10:00 —-Volkslied

