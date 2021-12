Zondag 05 December 2021 (KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

11:00 Sport:Voetbal:Premier League: Tottenham Hotspur vs. Norwich City

13:00 Gathering Storm

14:00 Entertainment: 89th Annual Christmas in Rockefeller Center 2021

16:30 The Masked Singer

17:20 Happy Hour

18:10 America’s Got Talent

19:00 Fitness: Shape Up with Nance & Guest

19:30 2 Broke Girls

20:00 Tap a Bankstel met: Siris Doelbakir

21:05 WWE Smackdown

22:05 The Detour

22:30 Tv.film: The Flight Before Christmas

23:55 Alice in Borderland

(Wijzigingen Voorbehouden)