Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 2 december 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Smackdown (Herh.)

18:30 The Lion Guard

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

19:55 Progr. CDS-Stop Geweld Tegen Vrouwen

20:05 Bob Hearts Abishola

20:30 Doc.: China Men without Women

21:05 Manifest

21:55 Ginny and Georgia

22:50 Tv.film: Christmas for a Dollar

00:30 Al Jazeera Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)