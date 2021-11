TIJD ATV (KN12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

woensdag 24 november 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

14:45 UEFA Champions League: Besiktas vs. Ajax Live

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE RAW

18:30 Green Lantern: The Animated Series

19:00 ATV Nieuws

19:35 Progr. CDS: FOCUS

20:05 Batman

20:35 The Neighborhood

21:00 IN GESPREK MET

22:00 YOU

22:50 See

23:55 Tv Film: Wrong Place Wrong Time

01:20 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)