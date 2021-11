ATV KN.12.1 Dinsdag 23 November 2021

7:00:00 *BBC Nieuws

7:35:00 *Steven Reyme Ministries

8:05:00 * Fitness: STRONG BY ZUMBA CARDIO AND FULLBODY TONING WORKOUT

8:38:00 *BBC NIEUWS

9:10:00 *ATV Nieuws (Herh.) ( binnenlands )

9:44:00 *ATV Sports (Herh.)

10:33:00 *TV.FILM : Reefa

12:14:00 *BBC Nieuws

12:35:00 *The Rubing Health Foundation

12:55:00 *TEKENFILM : DORAEMON NOBITAS NEW DINOSAUR

14:51:00 *SHV: super intro clips

16:00:00 *Onder De Loep (Herh.)

17:10:00 *THE DRAGON PRINCE

18:00:00 *ATV Nieuws

18:54:00 *D5 Publishing: HP Update: Onderhandelingen IMF

19:02:00 *Infomercial “EBS SV Retrofit Project”

19:10:00 *All American

20:07:00 *SPCS Afobaka:Staatsolie Waterkrachtcentrale

20:15:00 *Saints & Sinners

21:11:00 *Evil

22:07:00 *TYLER PERRYS : Ruthless

23:00:00 *Power Book III: Raising Kenan

0:00:00 *ATV Nieuws (Herh.)

0:35:00 *Mindhunter

1:30:00 *Tv Film: American Night

3:35:00 *Tv Film: Apache Junction

5:10:00 *Texas Metal

5:53:00 *BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN